Зинченко сразу снял с себя медаль: слезы украинца после поражения в финале ЛЧ

Александр Зинченко не скрывал своих эмоций после поражения Манчестер Сити от Челси 0:1 в финале Лиги чемпионов.
Украинский защитник МанСити после финального свистка упал лицом в газон и разрыдался – его утешали как игроки Челси, так и партнеры по МанСити.
Сказать, что на церемонию награждения Зинченко отправился без особого желания, значит, ничего не сказать. Он еле нашел в себе силы подойти за медалью финалиста – да, всего лишь финалиста, а не победителя ЛЧ – к президенту УЕФА Александру Черефину. При этом у украинца были мокрые от слез глаза.
Ну и сразу же, получив медаль, Зинченко снял ее со своей шеи и прошел в сантиметрах от трофея Лиги чемпионов, даже не взглянув на него.
Напомним, единственный мяч в финале Лиги чемпионов Челси забил в ворота МанСити после ошибки Зинченко. Украинец дал убежать от себя немцу Каю Хаверцу, который реализовал выход один на один с кипером "горожан" Эдерсоном.
МанСити и Зинченко упустили шанс выиграть первый для себя Кубок чемпионов.
Видео гола Челси в ворота МанСити