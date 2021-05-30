Зинченко сразу снял с себя медаль: слезы украинца после поражения в финале ЛЧ

Украинский защитник Манчестер Сити с трудом заставил себя пойти на церемонию награждения после того, как из-под него Челси забил победный для себя гол

Зинченко после поражения в финале ЛЧ-2021 / Фото: Канал Футбол

Александр Зинченко не скрывал своих эмоций после поражения Манчестер Сити от Челси 0:1 в финале Лиги чемпионов.

Украинский защитник МанСити после финального свистка упал лицом в газон и разрыдался – его утешали как игроки Челси, так и партнеры по МанСити.

Сказать, что на церемонию награждения Зинченко отправился без особого желания, значит, ничего не сказать. Он еле нашел в себе силы подойти за медалью финалиста – да, всего лишь финалиста, а не победителя ЛЧ – к президенту УЕФА Александру Черефину. При этом у украинца были мокрые от слез глаза.

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Ну и сразу же, получив медаль, Зинченко снял ее со своей шеи и прошел в сантиметрах от трофея Лиги чемпионов, даже не взглянув на него.

Напомним, единственный мяч в финале Лиги чемпионов Челси забил в ворота МанСити после ошибки Зинченко. Украинец дал убежать от себя немцу Каю Хаверцу, который реализовал выход один на один с кипером "горожан" Эдерсоном.

МанСити и Зинченко упустили шанс выиграть первый для себя Кубок чемпионов.

Видео гола Челси в ворота МанСити