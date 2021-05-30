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Как МанСити выиграть Лигу чемпионов: футболист Зенита дал неожиданный совет

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
30 мая, 12:24
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Хорватский защитник российской команды считает, что для триумфа клубу необходимо приобрести игрока из его страны, и приводит неопровержимую статистику
Деян Ловрен
Деян Ловрен

В субботу вечером Манчестер Сити проиграл Челси свой пока что единственный финал Лиги чемпионов. Наставник "горожан" Пеп Гвардиола признал силу соперника, особенно при игре в обороне. В то же время бывший защитник Ливерпуля Деян Ловрен, который сейчас выступает за российский Зенит, дал МанСити совет, как добыть еврокубок.

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27-летний футболист сборной Хорватии на своей страничке в Twitter поздравил с успехом лондонскую команду и посоветовал Манчестер Сити приобрести какого-то хорватского игрока. Мол, за последние девять лет ни один победитель Лиги чемпионов не обходился без его соотечественников. А в 2016-2018 годах Модрич и Ковачич вместе брали кубок с Реалом.

Напомним, Ловрен является серебряным призером чемпионата мира 2018 года. После шести лет в Ливерпуле он в прошлом году перебрался в питерский клуб.

Тем временем, в Лиге чемпионов определены две корзины на будущий сезон – что ждет Динамо и Шахтер.

Смотрите, как Ковачич забивал за Челси в Лиге чемпионов:

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