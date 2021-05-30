В Лиге чемпионов определены две корзины на будущий сезон. Что ждет Динамо и Шахтер

Вчера вечером лондонская команда второй раз выиграла Лигу чемпионов, а Гвардиола впервые проиграл финал с МанСити. Таким образом, по итогам минувшего сезона определился европейский клубный рейтинг.
Это позволило полностью сформировать две первые корзины для последующей жеребьевки группового этапа ЛЧ в сезоне 2021/2022, пишет isport.
В двух первых восьмерках украинских команд нет. Напомним, Динамо напрямую попало в основной турнир как чемпион Украины, а Шахтер будет проходить квалификацию. Но в обоих раундах отбора, третьем и четвертом, "горняки" будут сеяными, имея самый высокий рейтинг среди всех участников. В случае успеха в квалификации донецкая команда окажется в третьей корзине, а вот киевская – лишь в четвертой.
Корзина 1
Челси (Англия)
Вильярреал (Испания)
Атлетико (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Интер (Италия)
Лилль (Франция)
Спортинг (Португалия)
Корзина 2
Реал (Испания)
Барселона (Испания)
Ювентус (Италия)
ПСЖ (Франция)
МЮ (Англия)
Ливерпуль (Англия)
Севилья (Испания)
Боруссия Д (Германия)
Корзина 3
Порту (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Шахтер (Украина) – после преодоления отбора
Лейпциг (Германия)
Зальцбург (Австрия) – после преодоления отбора
Бенфика (Португалия) – после преодоления отбора
Аталанта (Италия)
Зенит (Россия)
Корзина 4
Бешикташ (Турция)
Динамо К (Украина)
Динамо З (Хорватия) – после преодоления отбора
Славия (Чехия) – после преодоления отбора
Олимпиакос (Греция) – после преодоления отбора
Брюгге (Бельгия)
Милан (Италия)
Вольфсбург (Германия)
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Вспомним, как Шахтер забивал в ворота Реала в Лиге чемпионов: