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В Лиге чемпионов определены две корзины на будущий сезон. Что ждет Динамо и Шахтер

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
30 мая, 10:49
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После триумфа Челси в Порту окончательно сформировались элитные восьмерки. Украинские гранды при жеребьевке окажутся в третьей и четвертой корзинах
Жеребьевка Лиги чемпионов
Жеребьевка Лиги чемпионов / Фото: UEFA.com

Вчера вечером лондонская команда второй раз выиграла Лигу чемпионов, а Гвардиола впервые проиграл финал с МанСити. Таким образом, по итогам минувшего сезона определился европейский клубный рейтинг.

Это позволило полностью сформировать две первые корзины для последующей жеребьевки группового этапа ЛЧ в сезоне 2021/2022, пишет isport.

В двух первых восьмерках украинских команд нет. Напомним, Динамо напрямую попало в основной турнир как чемпион Украины, а Шахтер будет проходить квалификацию. Но в обоих раундах отбора, третьем и четвертом, "горняки" будут сеяными, имея самый высокий рейтинг среди всех участников. В случае успеха в квалификации донецкая команда окажется в третьей корзине, а вот киевская – лишь в четвертой.

Корзина 1
Челси (Англия)
Вильярреал (Испания)
Атлетико (Испания)
Манчестер Сити (Англия)
Бавария (Германия)
Интер (Италия)
Лилль (Франция)
Спортинг (Португалия)

Корзина 2
Реал (Испания)
Барселона (Испания)
Ювентус (Италия)
ПСЖ (Франция)
МЮ (Англия)
Ливерпуль (Англия)
Севилья (Испания)
Боруссия Д (Германия)

Корзина 3
Порту (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Шахтер (Украина) – после преодоления отбора
Лейпциг (Германия)
Зальцбург (Австрия) – после преодоления отбора
Бенфика (Португалия) – после преодоления отбора
Аталанта (Италия)
Зенит (Россия)

В тренде

Корзина 4
Бешикташ (Турция)
Динамо К (Украина)
Динамо З (Хорватия) – после преодоления отбора
Славия (Чехия) – после преодоления отбора
Олимпиакос (Греция) – после преодоления отбора
Брюгге (Бельгия)
Милан (Италия)
Вольфсбург (Германия)

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Вспомним, как Шахтер забивал в ворота Реала в Лиге чемпионов:

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1
Динамо
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2
Шахтер
26
51:19
54
3
Заря
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44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Днепр-1
26
36:38
30
8
Львов
26
25:51
29
9
Александрия
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Мариуполь
26
27:41
26
12
Ингулец
26
24:36
26
13
Олимпик
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
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