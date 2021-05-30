В Лиге чемпионов определены две корзины на будущий сезон. Что ждет Динамо и Шахтер

После триумфа Челси в Порту окончательно сформировались элитные восьмерки. Украинские гранды при жеребьевке окажутся в третьей и четвертой корзинах

Жеребьевка Лиги чемпионов / Фото: UEFA.com

Вчера вечером лондонская команда второй раз выиграла Лигу чемпионов, а Гвардиола впервые проиграл финал с МанСити. Таким образом, по итогам минувшего сезона определился европейский клубный рейтинг.

Это позволило полностью сформировать две первые корзины для последующей жеребьевки группового этапа ЛЧ в сезоне 2021/2022, пишет isport.

В двух первых восьмерках украинских команд нет. Напомним, Динамо напрямую попало в основной турнир как чемпион Украины, а Шахтер будет проходить квалификацию. Но в обоих раундах отбора, третьем и четвертом, "горняки" будут сеяными, имея самый высокий рейтинг среди всех участников. В случае успеха в квалификации донецкая команда окажется в третьей корзине, а вот киевская – лишь в четвертой.

Корзина 1

Челси (Англия)

Вильярреал (Испания)

Атлетико (Испания)

Манчестер Сити (Англия)

Бавария (Германия)

Интер (Италия)

Лилль (Франция)

Спортинг (Португалия)

Корзина 2

Реал (Испания)

Барселона (Испания)

Ювентус (Италия)

ПСЖ (Франция)

МЮ (Англия)

Ливерпуль (Англия)

Севилья (Испания)

Боруссия Д (Германия)

Корзина 3

Порту (Португалия)

Аякс (Нидерланды)

Шахтер (Украина) – после преодоления отбора

Лейпциг (Германия)

Зальцбург (Австрия) – после преодоления отбора

Бенфика (Португалия) – после преодоления отбора

Аталанта (Италия)

Зенит (Россия)

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Корзина 4

Бешикташ (Турция)

Динамо К (Украина)

Динамо З (Хорватия) – после преодоления отбора

Славия (Чехия) – после преодоления отбора

Олимпиакос (Греция) – после преодоления отбора

Брюгге (Бельгия)

Милан (Италия)

Вольфсбург (Германия)

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Вспомним, как Шахтер забивал в ворота Реала в Лиге чемпионов: