24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Битва життя у Мілані: прогноз коментатора на матч Інтер – Шахтар

Кирило Круторогов Кирило Круторогов позаштатний оглядач футболу
24 листопада, 14:09
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Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів від футбольного експерта Кирила Круторогова. Шансів на перемогу "гірників" небагато
Інтер - Шахтар: прогноз на матч від футбольного коментатора Кирила Круторогова
Інтер - Шахтар: прогноз на матч від футбольного коментатора Кирила Круторогова / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Тільки перемога потрібна сьогодні Шахтарю, аби зберегти шанси на євровесну. Дивитись онлайн матч Інтер – Шахтар можна з 19:45, а в очікуванні матчу – прогноз від футбольного коментатора.

Інтер – Шахтар
Ліга чемпіонів, 24 листопада, середа о 19:45, Мегого

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"Гірники" зіграють із "нерадзуррі" вже у третьому сезоні поспіль. Після 0:5 у півфіналі Ліги Європи, дві зустрічі у групі ЛЧ минулого сезону завершилися нульовими нічиїми, що призвело до вильоту італійців з єврокубків. Також нулі були зафіксовані у київському матчі у вересні. Це єдине очко, яке Шахтар здобув у поточній кампанії.

Груповий етап
Група D
Більше
Позиція
Команда
І
В
Н
П
Заб.
Пр.
Різн.
О
Результати останніх матчів
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забиті 9
Пропущені 3
Різниця 6
Результати останніх матчів: В В П В
2
Інтер Інтер Інт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забиті 6
Пропущені 3
Різниця 3
Результати останніх матчів: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забиті 6
Пропущені 7
Різниця -1
Результати останніх матчів: П П В В
4
Шахтар Шахтар Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забиті 1
Пропущені 9
Різниця -8
Результати останніх матчів: П П Н П

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ЩО НА КОНУ

Турнірна ситуація у групі D очевидна – якщо помаранчево-чорні не переможуть у Мілані, вони вперше за десять років залишаться без єврокубкової весни. Інтеру також потрібно перемагати та сподіватися, що Реал впорається з Шерифом, тоді до плей-офф Ліги чемпіонів вже після цього туру вийдуть іспанці та італійці.

ВТРАТИ

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Шахтар має чимало кадрових проблем. Окрім давно травмованих форвардів Мораеса та Траоре, на виїзд не вирушили Алан Патрік, Ісмаїлі та Судаков, під питанням участь Тараса Степаненка.

У Інтера поза грою центрбек де Врей та форвард Алексіс Санчес. У Серії А "нерадзуррі" йдуть на третьому місці, відстаючи від лідерів – Мілана та Наполі – на чотири очки. В активі команди Індзагі серія із семи матчів без поразок у всіх турнірах.

ПРОГНОЗ

Хочеться сподіватися, що Шахтар здобуде необхідну перемогу, але шансів не так уже й багато. Думаю, заб'ють обидві команди, можливо, гра завершиться внічию.

Інтер – Шахтар: о котрій і де дивитись матч Ліги чемпіонів

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтар
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Дніпро-1
15
24:15
31
5
Зоря
15
34:18
29
6
Олександрія
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металіст 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львів
15
11:23
13
13
Чорноморець
15
17:35
11
14
Інгулець
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Маріуполь
15
18:37
7
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