Битва жизни в Милане: прогноз комментатора на матч Интер – Шахтер

Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов от футбольного эксперта Кирилла Круторогова. Шансов на победу "горняков" не много

Интер - Шахтер: прогноз на матч от футбольного комментатора Кирилла Круторогова / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Только победа нужна сегодня Шахтеру, чтобы сохранить шансы на евровесну. Смотреть онлайн матч Интер – Шахтер можно с 19:45, а в ожидании матча – прогноз от футбольного комментатора.

Интер – Шахтер

Лига чемпионов, 24 ноября, среда в 19:45, Мегого

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"Горняки" сыграют с "нерадзурри" уже в третьем сезоне кряду. После 0:5 в полуфинале Лиги Европы, две встречи в группе ЛЧ прошлого сезона завершились нулевыми ничьими, что привело к вылету итальянцев из еврокубков. Также нули были зафиксированы в киевском матче в сентябре. Это единственное очко, которое Шахтер добыл в текущей кампании.

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ЧТО НА КОНУ

Турнирная ситуация в группе D очевидна – если "оранжево-черные" не победят в Милане, они впервые за десять лет останутся без еврокубковой весны. Интеру также нужно побеждать и надеяться, что Реал справится с Шерифом, тогда в плей-офф Лиги чемпионов уже после этого тура выйдут испанцы и итальянцы.

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У Шахтера немало кадровых проблем. Кроме давно травмированных форвардов Мораеса и Траоре, на выезд не отправились Алан Патрик, Исмаили и Судаков, под вопросом участие Тараса Степаненко.

У Интера вне игры центрбек де Врей и форвард Алексис Санчес. В Серии А "нерадзурри" идут на третьем месте, отставая от лидеров – Милана и Наполи – на четыре очка. В активе команды Индзаги серия из семи матчей без поражений во всех турнирах.

ПРОГНОЗ

Хочется надеяться, что Шахтер добудет необходимую победу, но шансов не так уж и много. Думаю, забьют обе команды, возможно, игра завершится ничьей.

Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов