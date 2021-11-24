24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
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Битва жизни в Милане: прогноз комментатора на матч Интер – Шахтер

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов внештатный обозреватель футбола
24 ноября, 14:09
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Анонс и прогноз на поединок Лиги чемпионов от футбольного эксперта Кирилла Круторогова. Шансов на победу "горняков" не много
Интер - Шахтер: прогноз на матч от футбольного комментатора Кирилла Круторогова
Интер - Шахтер: прогноз на матч от футбольного комментатора Кирилла Круторогова / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Только победа нужна сегодня Шахтеру, чтобы сохранить шансы на евровесну. Смотреть онлайн матч Интер – Шахтер можно с 19:45, а в ожидании матча – прогноз от футбольного комментатора.

Интер – Шахтер
Лига чемпионов, 24 ноября, среда в 19:45, Мегого

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"Горняки" сыграют с "нерадзурри" уже в третьем сезоне кряду. После 0:5 в полуфинале Лиги Европы, две встречи в группе ЛЧ прошлого сезона завершились нулевыми ничьими, что привело к вылету итальянцев из еврокубков. Также нули были зафиксированы в киевском матче в сентябре. Это единственное очко, которое Шахтер добыл в текущей кампании.

Групповой этап
Группа D
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Реал Реал Реа
4
3
0
1
9
3
6
9
Забитые 9
Пропущеные 3
Разница 6
Результаты последних матчей: В В П В
2
Интер Интер Инт
4
2
1
1
6
3
3
7
Забитые 6
Пропущеные 3
Разница 3
Результаты последних матчей: В В Н П
3
Шериф Шериф Шер
4
2
0
2
6
7
-1
6
Забитые 6
Пропущеные 7
Разница -1
Результаты последних матчей: П П В В
4
Шахтер Шахтер Шах
4
0
1
3
1
9
-8
1
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: П П Н П

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ЧТО НА КОНУ

Турнирная ситуация в группе D очевидна – если "оранжево-черные" не победят в Милане, они впервые за десять лет останутся без еврокубковой весны. Интеру также нужно побеждать и надеяться, что Реал справится с Шерифом, тогда в плей-офф Лиги чемпионов уже после этого тура выйдут испанцы и итальянцы.

ПОТЕРИ

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У Шахтера немало кадровых проблем. Кроме давно травмированных форвардов Мораеса и Траоре, на выезд не отправились Алан Патрик, Исмаили и Судаков, под вопросом участие Тараса Степаненко.

У Интера вне игры центрбек де Врей и форвард Алексис Санчес. В Серии А "нерадзурри" идут на третьем месте, отставая от лидеров – Милана и Наполи – на четыре очка. В активе команды Индзаги серия из семи матчей без поражений во всех турнирах.

ПРОГНОЗ

Хочется надеяться, что Шахтер добудет необходимую победу, но шансов не так уж и много. Думаю, забьют обе команды, возможно, игра завершится ничьей.

Интер – Шахтер: во сколько и где смотреть матч Лиги чемпионов

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Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
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