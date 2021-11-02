Аталанта – МЮ: коли і де дивитись матч Ліги чемпіонів

Команда Руслана Малиновського зіграє проти команди Кріштіану Роналду, італійцям потрібно брати очки, щоб залишитись у ЛЧ

Роналду приніс перемогу МЮ на "Олд Траффорд" / Фото: REUTERS

2 листопада, у вівторок, на груповому етапі Ліги чемпіонів відбудуться вісім зустрічей: розклад, котирування, результати всіх поєдинків. У групі F зустрічаються Аталанта та Манчестер Юнайтед.

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Коли початок. Поєдинок пройде у Бергамо на стадіоні "Аталанта Стедіум". Початок о 22:00.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто фаворит. У букмекерських конторах фаворит зустрічі англійський клуб. Котирування на перемогу Манчестер Юнайтед – 2.20, на нічию – 4.00, на перемогу Аталанти – 3.00.

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Історія протистояння. За всю історію єврокубків команди зустрічалися лише одного разу. У минулому турі Ліги чемпіонів МЮ здобув вольову перемогу – 3:2.

Турнірний розклад. За підсумками четвертого туру у групі нічого визначитися не може.