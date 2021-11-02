Аталанта – МЮ: когда и где смотреть матч Лиги чемпионов

Команда Руслана Малиновского сыграет против команды Криштиану Роналду, итальянцам нужно брать очки, чтобы остаться в ЛЧ

Роналду принес победу МЮ на "Олд Траффорд" / Фото: REUTERS

2 ноября, во вторник, на групповом этапе Лиги чемпионов пройдут восемь встреч: расписание, котировки, результаты всех поединков. В группе F встречаются Аталанта и Манчестер Юнайтед.

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Когда начало. Поединок пройдет в Бергамо на стадионе "Аталанта Стэдиум". Начало в 22:00.

Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. В букмекерских конторах фаворит встречи английский клуб. Котировки на победу Манчестер Юнайтед – 2.20, на ничью – 4.00, на победу Аталанты – 3.00.

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История противостояния. За всю историю еврокубков команды встречались лишь однажды. В прошлом туре Лиги чемпионов МЮ добыл волевую победу – 3:2.

Турнирные расклады. По итогам четвертого тура в группе ничего решиться не может.