Буряк розповів Динамо, як обіграти Барселону

У вівторок, 2 листопада, на НСК "Олімпійський" Динамо спробує відкрити лік своїм перемогам у нинішньому єврокубковому сезоні

Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters

Барселона приїхала до Києва без Піке, Агуеро та звільненого Кумана. Це може допомогти Динамо здобути першу в нинішній Лізі чемпіонів перемогу. Онлайн Динамо – Барселона доступний на нашому сайті.

Динамо – Барселона: де дивитись матч Ліги чемпіонів

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"Слід пам'ятати: не б'єш по воротах суперника – не виграєш! – радить киянам володар Кубка кубків та Суперкубка-1975 Леонід Буряк. – Важко вгадати результат, але вважаю, що ця Барселона до снаги Динамо. Я хотів би зараз заснути і прокинутися в середу вранці, дізнавшись, що кияни перемогли, але доведеться похвилюватися у вівторок, нічого не вдієш".

Леонід Буряк / Фото: Офіційний сайт ФК "Чорноморець"

"Шапаренко демонструє якісний футбол. Крім того, вся оборона Динамо грає добре. Але те, що для чемпіонату України нормально, у єврокубках – не дуже допомагає. Тому доведеться перебудуватися на інші швидкості, тактику, техніку у виконанні опонентів", – наводить слова Леоніда Буряка. Zbirna.com.

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

"У футболі немає нічого неможливого", – підсумував Буряк.

Нагадаємо, у нинішній Лізі чемпіонів Динамо та Шахтар на двох не забили поки що жодного м'яча.

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