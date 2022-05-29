19 років тому був перший трофей. Шевченко привітав Анчелотті з перемогою у ЛЧ

Наставник Реала Карло Анчелотті став найтитулованішим тренером у історії головного єврокубкового турніру. Перемога у фіналі над Ліверпулем стала четвертою за рахунком для 62-річного фахівця.
Така подія не минула повз Андрія Шевченка, який душевно привітав свого колишнього тренера з Мілана.
"Вітаю, Містере, таких, як ти, більше немає! 19 років тому в Манчестері був твій перший Кубок чемпіонів".
З чотирма перемогами у Лізі чемпіонів ти написав історію", – зазначив Шевченко у своєму Instagram.
Нагадаємо, дев'ятнадцять років тому, 28 травня 2003 року, у манчестерському фіналі Мілан переміг у серії пенальті туринський Ювентус. Вирішального удару завдав український форвард "россонері" Андрій Шевченко.
Усього Анчелотті п'ять разів виводив команди у фінал Ліги чемпіонів. І лише одного разу зазнав поразки – у легендарному фіналі 2005 року проти Ліверпуля.
Варто зазначити, що італієць приводив до перемог у Лізі чемпіонів двох українців: Андрія Шевченка (2003) та Андрія Луніна (2022).