19 лет назад был первый трофей. Шевченко поздравил Анчелотти с победой в ЛЧ

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко напомнил своему бывшему тренеру первую победу в Лиге чемпионов

В 2003 году Карло Анчелотти завоевал свой первый кубок Лиги чемпионов / Фото: Коллаж: Сегодня

Наставник Реала Карло Анчелотти стал самым титулованным тренером в истории главного еврокубкового турнира. Победа в финале над Ливерпулем стала четвертой по счету для 62-летнего специалиста.

Такое событие не прошло мимо Андрея Шевченко, который душевно поздравил своего бывшего тренера по Милану.

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"Поздравляю, Мистер, таких, как ты, больше нет! 19 лет назад в Манчестере был твой первый Кубок чемпионов. С четырьмя победами в Лиге чемпионов ты написал историю", – отметил Шевченко в своем Instagram.

Напомним, девятнадцать лет назад, 28 мая 2003 года, в манчестерском финале Милан победил в серии пенальти туринский Ювентус. Решающий удар нанес украинский форвард "россонери" Андрей Шевченко.

Всего Анчелотти пять раз выводил команды в финал Лиги чемпионов. И лишь однажды потерпел поражение – в легендарном финале 2005 года против Ливерпуля.

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Стоит отметить, что итальянец приводил к победам в Лиге чемпионов двух украинцев: Андрея Шевченко (2003) и Андрея Лунина (2022).