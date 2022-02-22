Українського хокеїста на рік дискваліфікували за расизм

Українець Андрій Денискин, який зобразив мавпу перед американцем Джейленом Смереком у поєдинку УХЛ, отримав покарання від Міжнародної федерації хокею

Українець Денискин образив американця Смерека / Фото: УХЛ

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) дискваліфікувала на один рік нападника Кременчука та збірної України Андрія Денискіна.

Про це повідомляється на офіційному сайті IIHF.



Дискваліфікація пов'язана з проявом расизму, що стався 26 вересня 2021 року у матчі Української хокейної ліги між Кременчуком та Донбасом (3:2). Після бійки на 36-й хвилині зустрічі Денискин, форвард Кременчука, зобразив руками, ніби він почистив та з'їв банан.

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Цей жест був звернений до 24-річного темношкірого американського хокеїста Джейлена Смерека, який захищав на той час кольори донецького клубу.

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