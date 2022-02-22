Українського хокеїста на рік дискваліфікували за расизм

Дисциплінарна рада Міжнародної федерації хокею (IIHF) дискваліфікувала на один рік нападника Кременчука та збірної України Андрія Денискіна.
Про це повідомляється на офіційному сайті IIHF.
Дискваліфікація пов'язана з проявом расизму, що стався 26 вересня 2021 року у матчі Української хокейної ліги між Кременчуком та Донбасом (3:2). Після бійки на 36-й хвилині зустрічі Денискин, форвард Кременчука, зобразив руками, ніби він почистив та з'їв банан.
Цей жест був звернений до 24-річного темношкірого американського хокеїста Джейлена Смерека, який захищав на той час кольори донецького клубу.
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"Расистським жестам, коментарям чи діям немає місця в хокеї або будь-де. Дії Денискина цілком неприпустимі. Хоча він уже відбув усунення від участі у 13 іграх своєї команди, комісія визначила, що потрібен ще один період усунення. Денискина відсторонено на один рік від участі у всіх заходах, санкціонованих IIHF", – заявив очільник Міжнародній федерації хокею Люк Тардіф.