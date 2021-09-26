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Українець зобразив мавпу перед американцем: небувалий скандал на українському льоду

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
26 вересня, 17:23
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По ходу поєдинку Української хокейної ліги, в якому Кременчук приймав Донбас, спалахнув расистський скандал, подібних до якого наш хокей ще не знав
Українець Денискин образив американця Смерека
Українець Денискин образив американця Смерека / Фото: УХЛ

На 36-й хвилині матчу 23-річний форвард Кременчука Андрій Денискин зобразив мавпу, що очищає від шкірки і поїдає банан. Расистський жест був звернений до темношкірого гравця Донбасу Джейлена Смерека із США.

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За цей жест Денискин був вилучений з майданчика до кінця гри.

Однак цим покарання Денискина точно не обмежиться.

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Як повідомляє сайт УХЛ, проти форварда Кременчука буде порушене дисциплінарне провадження – найвірогідніше, Денискина чекає тривала дискваліфікація.

Відзначимо, що сам матч завершився перемогою Кременчука 3:2.

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Раніше ми писали про расизм у футболі. Англійську збірну закидали склянками угорці: відповідь шокувала. Захисник гостей Кайл Волкер і півзахисник Джек Гріліш підняли кинуті склянки і випили з них.

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