Українця покарали за расизм дискваліфікацією, від якої можна відкупитися: озвучена такса

Дисциплінарний комітет української хокейної ліги застосував своєрідні санкції до нападника ХК Кременчук Андрія Денискина

Українець Денискин образив американця Смерека / Фото: УХЛ

Форвард Кременчука Андрій Денискин отримав обов'язкову дискваліфікацію на три матчі і додаткову дискваліфікацію на 10 поєдинків, повідомляє офіційний сайт УХЛ.

Правда, гравець може викупити 10 матчів додаткової дискваліфікації – сума грошової компенсації за один поєдинок становить 5 000 гривень.

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Нагадаємо, на 36-й хвилині матчу 4-го туру УХЛ між Кременчуком і Донбасом (3:2) 23-річний форвард господарів Андрій Денискин зобразив мавпу, яка очищувала від шкірки і їла банан. Расистський жест був звернений до темношкірого гравця Донбасу – 24-річному Джейлена Смерека з США.

Денискина вилучили до кінця тієї гри, а тепер він отримав і бан від дисциплінарних органів.

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