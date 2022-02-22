Украинского хоккеиста на год дисквалифицировали за расизм

Украинец Андрей Денискин, изобразивший обезьяну перед американцем Джейленом Смереком в поединке УХЛ, получил наказание от Международной федерации хоккея

Украинец Денискин оскорбил американца Смерека / Фото: УХЛ

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) дисквалифицировал на один год нападающего Кременчука и сборной Украины Андрея Денискина.

Об этом сообщается на официальном сайте IIHF.



Дисквалификация связана с проявлением расизма, случившимся 26 сентября 2021 года в матче Украинской хоккейной лиги между Кременчуком и Донбассом (3:2). После потасовки на 36-й минуте встречи Денискин, форвард Кременчука, изобразил руками, будто он почистил и съел банан.

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Данный жест был обращен к 24-летнему темнокожему американскому хоккеисту Джейлену Смереку, который защищал на тот момент цвета донецкого клуба.

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