Україна – Польща: пряма трансляція матчу ЧС з хокею (відео)

У четвер, 28 квітня, у польському місті Тихи буде зіграно ще два матчі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІВ. Вечір свій другий матч на турнірі проведе сьогодні збірна України. Суперником нашої команди буде Польща.
Нагадаємо, що вчора українці крупно обіграли хокеїстів із Сербії.
Матч Україна – Польща розпочнеться о 21:00 за київським часом. Дивіться поєдинок у прямій трансляції.
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УКРАЇНА ПОЛЬЩА
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Усі матчі збірної України на чемпіонаті світу
Середа, 27 квітня
- 17:30. Україна – Сербія – 7:0
Четвер, 28 квітня
- 21:00. Україна – Польща
Субота, 30 квітня
- 17:30. Японія – Україна
Неділя, 1 травня
- 21:00. Естонія – Україна
Переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону ІІА.