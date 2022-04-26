Чемпіонат світу з хокею: розклад та результати матчів збірної України

Українській команді, щоб наблизитися до еліти світового хокею, потрібно посідати перше місце у своєму дивізіоні

Україна буде грати на ЧМ в місті Тихи / Фото: Колаж: Сьогодні

У польському місті Тихи проходить чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні ІВ. У світовій хокейній ієрархії це третій за силою ешелон.

У ньому бере участь і збірна України. Напередодні чемпіонату світу наша команда провела серію спарингів. І в одному з них показала найкращий результат за 12 років.

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Розклад та результати всіх матчів ЧС-2022

Вівторок, 26 квітня

17:30. Сербія – Японія

21:00. Польща – Естонія

Середа, 27 квітня

17:30. Україна – Сербія

Четвер, 28 квітня

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17:30. Японія – Естонія

21:00. Україна Польща

П'ятниця, 29 квітня

21:00. Сербія – Польща

Субота, 30 квітня

17:30. Японія – Україна

21:00. Естонія – Сербія

Неділя, 1 травня

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17:30. Польща – Японія

21:00. Естонія – Україна

Відповідно до регламенту, переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону ІІА.

Дивіться один із останніх спарингів збірної України перед чемпіонатом світу: