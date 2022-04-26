Чемпіонат світу з хокею: розклад та результати матчів збірної України

У польському місті Тихи проходить чемпіонат світу з хокею у Дивізіоні ІВ. У світовій хокейній ієрархії це третій за силою ешелон.
У ньому бере участь і збірна України. Напередодні чемпіонату світу наша команда провела серію спарингів. І в одному з них показала найкращий результат за 12 років.
Розклад та результати всіх матчів ЧС-2022
Вівторок, 26 квітня
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- 17:30. Сербія – Японія
- 21:00. Польща – Естонія
Середа, 27 квітня
- 17:30. Україна – Сербія
Четвер, 28 квітня
- 17:30. Японія – Естонія
- 21:00. Україна Польща
П'ятниця, 29 квітня
- 21:00. Сербія – Польща
Субота, 30 квітня
- 17:30. Японія – Україна
- 21:00. Естонія – Сербія
Неділя, 1 травня
- 17:30. Польща – Японія
- 21:00. Естонія – Україна
Відповідно до регламенту, переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону ІІА.
Дивіться один із останніх спарингів збірної України перед чемпіонатом світу: