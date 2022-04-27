Україна декласувала сербів у першому матчі на ЧС з хокею

У своєму першому матчі на ЧС-2022 з хокею у дивізіоні ІВ збірна України перемогла Сербію з рахунком 7:0

Україна vs Сербія 7:0 / Фото: ФХУ, Колаж: Сьогодні

Чоловіча збірна України з хокею з перемоги стартувала на чемпіонаті світу в дивізіоні IB, що триває у Польщі.

У своєму першому матчі "синьо-жовті" зустрілися із аутсайдером групи командою Сербії. Свою перевагу українці продемонстрували вже з перших хвилин матча.

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Першу шайбу у ворота сербів вже на другій хвилині відправив нападник Донбасу Олександр Пересунько. Він же на 11-й хвилині оформив дубль.

У другому періоді підопічні Шахрайчука довели рахунок до розгромного. Цього разу дублем відзначився форвард Маріуполя Вадим Мазур. П'яту шайбу приніс українцям Дмитро Німенко.

А завершили розгром сербів у третьому періоді Фелікс Морозов та Віталій Лялька.

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Остаточний рахунок матчу – 7:0.

Чемпіонат світу дивізіон ІВ:

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Україна – Сербія 7:0 (2:0, 3:0, 2:0)

Шайби: Шайби: Пересунько, 2, 11, Мазур, 24, 40, Німенко, 34, Морозов, 49, Лялька, 51.

ОГЛЯД МАТЧУ

Турнірна таблиця

1. Японія – 3 очки (1 матч, різниця шайб 8:0)

2. Україна – 3 (1, 7:0)

3. Польща – 3 (1, 3:0)

4. Естонія – 0 (1, 0:3)

5. Сербія – 0 (2, 0:15)

Переможець групи виходить до дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до дивізіону ІІА.