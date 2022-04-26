Подалі від Путіна та зомбіленду: Росію позбавили права на чемпіонат світу

Країна 404 не зможе провести хокейний Мундіаль через фашистські дії своїх військ на території України.

Міжнародна федерація хокею позбавила Путіна та його країну чемпіонату світу

Світовий спорт об'єднався навколо України та відчайдушно б'є санкціями щодо Росії, яка розв'язала війну проти нашої країни. Раніше ФІФА та УЄФА виключили російські команди із футбольних турнірів.

Також у РФ відмовилися проводити фінал Ліги чемпіонів-2022. Наздогнали агресора санкції та у хокеї. Міжнародна федерація хокею забрала у Росії має право на проведення чемпіонату світу-2023.

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Він мав пройти в Санкт-Петербурзі. з 5 по 21 травня 2023 року. Організація стверджує, що рішення про перенесення було ухвалено для безпеки всіх гравців та офіційних осіб, а також ЗМІ та вболівальників.

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Нове місце проведення буде названо на щорічному конгресі IIHF, який проходитиме у фінському Тампере під час ЧС-2022. До слова, на ньому також не зіграють збірні Росії та Білорусі. Їхнє місце займуть Австрія та Франція.

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Раніше IIHF позбавила Росію права на проведення молодіжного чемпіонату світу з хокею. Він мав пройти наступного року в Омську та Новосибірську.