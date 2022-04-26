Подальше от Путина и зомбиленда: Россию лишили права на чемпионат мира

Страна 404 не сможет провести хоккейный Мундиаль из-за фашистских действий своих войск на территории Украины

Международная федерация хоккея лишила Путина и его страну чемпионата мира

Мировой спорт объединился вокруг Украины и отчаянно бьет санкциями по России, которая развязала войну против нашей страны. Ранее ФИФА и УЕФА исключили российские команды из футбольных турниров.

Также в РФ отказались проводить финал Лиги чемпионов-2022. Настигли агрессора санкции и в хоккее. Международная федерация хоккея забрала у России право на проведение чемпионата мира-2023.

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Он должен был пройти в Санкт-Петербурге.с 5 по 21 мая 2023 года. Организация утверждает, что решение о переносе было принято для безопасности всех игроков и официальных лиц, а также СМИ и болельщиков.

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Новое место проведения будет названо на ежегодном конгрессе IIHF, который пройдет в финском Тампере во время ЧМ-2022. К слову, на нем также не сыграют сборные России и Беларуси. Их место займут Австрия и Франция.

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Ранее IIHF лишила Россию права на проведение Молодежного чемпионата мира по хоккею. Он должен был пройти в следующем году в Омске и Новосибирске.