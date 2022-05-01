Україна – Естонія: пряма трансляція матчу ЧС з хокею (відео)

Українські хокеїсти сьогодні зіграють останній матч на чемпіонаті світу у Дивізіоні 1B

Збірна України зіграє свій останній матч на ЧС-2022 / Фото: ФХУ

У неділю, 1 травня, у польському місті Тихи будуть зіграні два матчі чемпіонату світу з хокею у Дивізіоні ІВ. Свій останній матч на турнірі проведе збірна України. Суперником нашої команди буде Естонія.

Нагадаємо, що вчора українці з великим рахунком поступилися хокеїстам з Японії.

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Матч Україна – Естонія розпочнеться о 21:00 за київським часом. Дивіться поєдинок у прямій трансляції.

УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ

Усі матчі збірної України на чемпіонаті світу

Середа, 27 квітня

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17:30. Україна – Сербія – 7:0

Четвер, 28 квітня

21:00. Україна Польща – 2:3 Б

Субота, 30 квітня

17:30. Японія – Україна – 8:2

Неділя, 1 травня

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21:00. Естонія – Україна

Переможець групи виходить до Дивізіону IA, команда, яка займе останнє місце, вилітає до Дивізіону ІІА.