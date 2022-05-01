Украина – Эстония: прямая трансляция матча ЧМ по хоккею (видео)

В воскресенье, 1 мая, в польском городе Тыхы будет сыграны матча чемпионата мира по хоккею в Дивизионе IВ. Свой последний матч на турнире проведет сборная Украины. Соперником нашей команды будет Эстонии.
Напомним, что вчера украинцы крупно уступили хоккеистам из Японии.
Матч Украина – Эстония начнется в 21:00 по киевскому времени. Смотрите поединок в прямой трансляции.
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УКРАИНА – ЭСТОНИЯ
Все матчи сборной Украины на чемпионате мира
Среда, 27 апреля
- 17:30. Украина – Сербия – 7:0
Четверг, 28 апреля
- 21:00. Украина – Польша – 2:3 Б
Суббота, 30 апреля
- 17:30. Япония – Украина – 8:2
Воскресенье, 1 мая
- 21:00. Эстония – Украина
Победитель группы выходит в Дивизион IA, команда, которая займет последнее место, вылетает в Дивизион IIA.