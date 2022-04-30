Самураї сильніші за козаків. Збірна України з хокею залишається у Дивізіоні ІВ

Віддавши багато сил у драматичному матчі проти збірної Польщі, українські хокеїсти без шансів програли головному конкуренту у боротьбі за підвищення у класі збірної Японії. І таким чином підопічні Вадима Шахрайчука прогаяли навіть теоретичний шанс поборотися за перемогу на чемпіонаті світу в Дивізіоні ІВ і відповідно на підвищення у класі.
Гра українських хокеїстів не залагодилася від початку поєдинку. Вже на 9-й хвилині першого періоду команда Вадима Шахрайчука пропустила 3 шайби. У другому періоді Лялька та Ворона закинули дві шайби у ворота Японії, але захист знову тричі провалився.
Далі по темі
В останній 20-хвилинці японці організували ще дві шайби і таким чином встановили остаточний рахунок 8:2 на користь самураїв.
Японія – Україна – 8:2 (3:0, 3:2, 1:0)
Поточне становище команд:
- Японія – 9
- Польща – 8
- Україна – 4
- Естонія – 0
- Сербія – 0
Заключний матч ЧС-2022 з хокею у Дивізіоні ІВ збірна України проведе 1 травня проти Естонії. Але цей матч для українців уже не матиме турнірної мотивації, бо забезпечила собі заощадження прописки у дивізіоні.