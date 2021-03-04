У збірної України новий тренер! Він – чемпіон Росії

Вадим Шахрайчук буде працювати з національною збірною з хокею

Вадим Шахрайчук обраний головним тренером чоловічої збірної України з хокею. Костянтин Симчук став його помічником. Таке рішення було прийнято на засіданні Ради Федерації хокею України.

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"Ми з Вадимом – однодумці, працювали разом і до цього. Сподіваюся, що у нас вийде досягти результату, до якого ми прагнемо", – підкреслив Костянтин.

Шахрайчук же зазначив, що попереду чимало роботи: "Щоб повернутися в 16-ку кращих команд світу, необхідно виконати великий обсяг роботи, вибудувати систему заново. Для цього нам треба пройти через ряд кроків, а саме – створення чіткого процесу відбору і підготовки гравців до національної команди, обдумана натуралізація, регулярні семінари для тренерського штабу, підвищення рівня національного чемпіонату за рахунок зменшення в ньому кількості легіонерів, а також створення профільних комітетів в ФХУ. Вірю, що це допоможе нам на шляху до досягнення високих цілей".

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Нагадаємо, що обидва тренери мали насичену ігрову кар'єру. Шахрайчук виступав на позиції центрального нападника, а Симчук – воротаря. Вони представляли збірну України на міжнародній арені. Зокрема, на Олімпійських іграх в 2002 році в Солт-Лейк-Сіті, неодноразово захищали кольори нашого прапора на світових першостях в елітному дивізіоні.

Більшу частину кар'єри Шахрайчук провів в Україні та Росії, а також встиг пограти в Німеччині та Словаччині. Він ставав чемпіоном Росії (2002, 2005), а також срібним призером чемпіонатів Німеччини (1999), Росії (2001) і України (2013). Крім того, вигравав Кубок чемпіонів-2006 з московським "Динамо". За збірну України він провів 83 матчі (35 голів, 59 передач).

Наостанок зазначимо, що зараз Симчук є директором ДЮСШ "Сокіл", а Шахрайчук очолює румунський хокейний клуб "Дунеря" Галац.

Нагадаємо, що збірна України виступає в групі В першого дивізіону. Наші суперники – Литва, Польща, Японія, Естонія та Сербія. Світову першість 2021 року скасували через пандемію.

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