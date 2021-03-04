У сборной Украины новый тренер! Он – чемпион России

Вадим Шахрайчук будет работать с национальной сборной по хоккею

Вадим Шахрайчук избран главным тренером мужской сборной Украины по хоккею. Константин Симчук стал его помощником. Такое решение было принято на заседании Совета Федерации хоккея Украины.

Реклама

Тест: узнай больше о хоккее по интересному факту

"Мы с Вадимом – единомышленники, работали вместе и до этого. Надеюсь, что у нас получится достичь результата, к которому мы стремимся", – подчеркнул Константин.

Шахрайчук же отметил, что впереди немало работы: "Чтобы вернуться в 16-ку лучших команд мира, необходимо выполнить большой объем работы, выстроить систему заново. Для этого нам надо пройти через ряд шагов, а именно – создание четкого процесса отбора и подготовки игроков в национальную команду, обдуманная натурализация, регулярные семинары для тренерского штаба, повышение уровня национального чемпионата за счет уменьшения в нем количества легионеров, а также создание профильных комитетов в ФХУ. Верю, что это поможет нам на пути к достижению высоких целей".

Читайте также: "Нам этого не хватало": легенды украинского хоккея провели мастер-класс для детей

Реклама

Напомним, что оба тренера имели насыщенную игровую карьеру. Шахрайчук выступал на позиции центрального нападающего, а Симчук – вратаря. Они представляли сборную Украины на международной арене. В частности, на Олимпийских играх в 2002 году в Солт-Лейк-Сити, неоднократно защищали цвета нашего флага на мировых первенствах в элитном дивизионе.

Большую часть карьеры Шахрайчук провел в Украине и России, а также успел поиграть в Германии и Словакии. Он становился чемпионом России (2002, 2005), а также серебряным призером чемпионатов Германии (1999), России (2001) и Украины (2013). Кроме того, выигрывал Кубок чемпионов-2006 с московским "Динамо".

За сборную Украины он провел 83 матча (35 голов, 59 передач) .

Напоследок отметим, что сейчас Симчук является директором ДЮСШ "Сокол", а Шахрайчук возглавляет румынский хоккейный клуб "Дунэря" Галац.

Напомним, что сборная Украины выступает в группе В первого дивизиона. Наши соперники – Литва, Польша, Япония, Эстония и Сербия. Мировое первенство 2021 отменили из-за пандемии.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама