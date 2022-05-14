Швеція – Австрія: пряма трансляція ЧС-2022 з хокею

У групі В чемпіонату світу з хокею зіграють фаворит турніру збірна Швеції та аутсайдер збірна Австрії. Дивіться відеотрансляцію зустрічі на нашому сайті

Збірна Швеції vs збірна Австрії / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 14 травня, у Фінляндії відбудуться матчі першого туру чемпіонату світу з хокею. 16 команд розбито на дві групи. Спочатку йде круговий турнір, потім – плей-оф. Титул захищає збірна Канади.

У другий день світової першості у групі В зустрінуться збірні Швеції та Австрії. Матч почнеться у 12:20 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію двобою на нашому сайті.

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ШВЕЦІЯ – АВСТРІЯ: ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ

Хто фаворит

У букмекерських конторах вважають, що у австрійців дуже мало шансів перемогти своїх суперників у першому матчі ЧС-2022.

Котирування на основний час:

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Перемога Швеції – 1.06

Нічия – 16.50

Перемога Австрії – 22.00

Коефіцієнт на результат матчу:

Перемога Швеції – 1.01

Перемога Австрії – 15.50

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Досягнення

Хокейна збірна Швеції є однією із провідних збірних світу. У світовому рейтингу ІІХФ шведи займають четвертий рядок.

Вперше шведи взяли участь у світовій першості у 1931 році. "Три корони" одинадцять разів ставала чемпіонами світу – 1953, 1957, 1962, 1987, 1991, 1992, 1998, 2006, 2013, 2017, 2018. Срібні призери – 1947, 1951, 1963, 1967, 1969, 1970, 1973, 1977, 1981, 1986, 1990, 1993, 1994, 1997, 2003, 2004, 2011. Бронзові призери – 1954, 1958, 1965, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1979, 1994, 1999, 2001, 2002, 2009, 2010, 2014.

На минулорічній світовій першості "жовто-сині" посіли лише 9-е місце.

Збірна Австрії не може похвалитися таким набором титулів, як у опонентів. У світовому рейтингу ІІХФ австрійці посідають скромне 16-те місце. Австрія грає на світових першостях із 1930 року. Свої найкращі результати команда демонструвала до 1954 року. Найвищим досягненням австрійців є бронзові нагороди 1931 та 1947 років.

Турнірне становище у групі А

Після вчорашніх матчів лідерство у групі В захопили віце-чемпіон збірна Фінляндії та збірна США. Фіни розгромили 5:0 Норвегію, а американці обіграли латишів 4:1.