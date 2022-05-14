Швеция – Австрия: прямая трансляция ЧМ-2022 по хоккею

В группе В чемпионата мира по хоккею сыграют фаворит турнира сборная Швеции и аутсайдер сборная Австрии. Смотрите видеотрансляцию встречи на нашем сайте

Сборная Швеции vs сборная Австрии / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 14 мая, в Финляндии состоятся матчи первого тура чемпионата мира по хоккею. 16 команд разбиты на две группы. Сначала идет круговой турнир, потом – плей-офф. Титул защищает сборная Канады.

Во второй день мирового первенства в группе В встретятся сборные Швеции и Австрии. Матч начнется в 12:20 по киевскому времени. Смотрите видеотрансляцию поединка на нашем сайте.

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ШВЕЦИЯ – АВСТРИЯ: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Кто фаворит

В букмекерских конторах считают, что у австрийцев крайне мало шансов победить своих соперников в первом матче ЧМ-2022.

Котировки на основное время:

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Победа Швеции – 1.06

Ничья – 16.50

Победа Австрии – 22.00

Коэффициент на исход матча:

Победа Швеции – 1.01

Победа Австрии – 15.50

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Достижения

Хоккейная сборная Швеции является одной из ведущих сборных мира. В мировом рейтинге ИИХФ шведы занимают четвертую строчку.

Впервые шведы приняли участие в мировом первенстве в 1931 году. "Три короны" одиннадцать раз становилась чемпионами мира – 1953, 1957, 1962, 1987, 1991, 1992, 1998, 2006, 2013, 2017, 2018. Серебряные призеры – 1947, 1951, 1963, 1967, 1969, 1970, 1973, 1977, 1981, 1986, 1990, 1993, 1994, 1997, 2003, 2004, 2011. Бронзовые призеры – 1954, 1958, 1965, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1979, 1994, 1999, 2001, 2002, 2009, 2010, 2014.

На прошлогоднем мировом первенстве "желто-синие"заняли лишь 9-е место.

Сборная Австрии не может похвастаться таким набором титулов, как у оппонентов. В мировом рейтинге ИИХФ австрийцы занимают скромное 16-е место. Австрия играет на мировых первенствах с 1930 года. Свои лучшие результаты команда демонстрировала до 1954 года. Наивысшим достижением австрийцев являются бронзовые награды 1931 и 1947 годов.

Турнирное положение в группе А

После вчерашних матчей лидерство в группе В захватили вице-чемпион сборная Финляндии и сборная США. Финны разгромили 5:0 Норвегию, а американцы обыграли латышей 4:1.