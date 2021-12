Росії зарахували найдивніший гол історії ЧС. Таке могло бути лише у дворі

У Канаді стартував молодіжний чемпіонат світу з хокею. У першому турі збірна Швеції обіграла Росію – 6:3. У цьому матчі був забитий один із найдивовижніших голів в історії хокею.

Читайте також: Знаменитий воротар пропустив гол із центру поля

Героєм зустрічі став 17-річний російський форвард Матвій Мічков. Після ефектного фінта Мічкова, шайба прослизнула повз шведського голкіпера і перетнула лінію, де мали стояти ворота. Але їх на місці не було. Ворота були зсунуті Мічковим, який упав і ковзав по льоду.

Проте судді переглянули відеоповтор і зарахували гол.

Probably the weirdest goal you'll ever see... pic.twitter.com/aanJlYKqT8