России засчитали самый странный гол в истории ЧМ. Такое могло быть только во дворе

В Канаде стартовал молодежный чемпионат мира по хоккею. В первом туре сборная Швеции обыграла Россию – 6:3. В этом матче был забит один из самых удивительных голов в истории хоккея.

Героем встречи стал 17-летний российский форвард Матвей Мичков. После эффектного финта Мичкова, шайба проскользнула мимо шведского голкипера и пересекла линию, где должны были стоять ворота. Но их на месте не оказалось. Ворота были сдвинуты Мичкова, который упал и скользил по льду.

Тем не менее, судьи посмотрели видеоповтор и засчитали гол.

Probably the weirdest goal you'll ever see... pic.twitter.com/aanJlYKqT8