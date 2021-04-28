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Белорус забил шедевральный гол на чемпионате мира по хоккею (видео)

28 апреля, 08:30

Олег Люлька Олег Люлька

В победном для своей команды матче со Швейцарией на юниорском мировом первенстве в США Дмитрий Кузьмин буквально на клюшке занес шайбу в ворота соперников

Дмитрий Кузьмин

Дмитрий Кузьмин / Фото: Instagram

На юниорском чемпионате мира по хоккею (U-18) в американском Плейно заброшена шедевральная шайба. Ее автором стал защитник сборной Беларуси Дмитрий Кузьмин, забивший "лакросс-гол" в победном для своей команды поединке против Швейцарии (7:1).

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При счете 1:0 Кузьмин поднял шайбу на крюк, находясь за воротами швейцарцев, и, не дав ей опуститься, с разворота занес ее в сетку, буквально положив в ближнюю "девятку".

Отметим, что Дмитрий Кузьмин является специалистом по такого рода трюкам – для него это уже третий в сезоне "лакросс-гол".

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Ранее мы писали, что босса Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова подозревают в убийстве белорусского протестующего Романа Бондаренко.

Басков прежде играл в хоккей в чемпионате Беларуси и сделал карьеру спортивного чиновника после того, как стал тренером сына Александра Лукашенко.

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