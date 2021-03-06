Канада прощається зі знаменитим українцем – батьком легендарного Вейна Грецкі

Батько найкращого хокеїста в історії пам'ятав про своє походження

Вчора вранці з-за океану прийшла сумна новина: помер Волтер Гретцкі. Батько легендарного хокеїста Вейна Гретцкі, якого багато хто вважає найкращим в історії гри, був українцем за національністю. Це він підтверджував під час зйомок фільму про хокеїстів-вихідців з нашої країни. У ці дні Канада прощається зі знаменитою людиною і видатною особистістю, який пішов у 82 роки.

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Український режисер кінострічки Володимир Мула на своїй сторінці в Facebook поділився кількома фотографіями, розповіддю про останні дні Волтера і своїми думками:

"В інший світ пішkf не просто неабиякf Людина. Ми втратили людину, яка символізувала цілу епоху. Більш того, в його жилах текла українська кров".

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Нещодавно Волтер зламав стегна на обох ногах, але весь цей час він був оточений не тільки турботою всіх п'ятьох дітей. У тому числі – і Вейна Гретцкі. Йому приносили подарунки сусіди, земляки, пекли кекси і передавали плюшеві іграшки.

Тепер же, оскільки діють жорсткі обмеження через коронавірус, в провінції Онтаріо вирішили попрощатися з Гретцкі-старшим своєрідним способом: поставити біля своїх будинків ключки і постукати ними в пам'ять про велику людину.

Минулої ночі перед грою НХЛ "Лос-Анджелес Кінгз" – "Сент-Луїс Блюз" хокеїсти обох команд віддали данину поваги Волтеру. Нагадаємо, багато років своєї кар'єри його син провів саме в складі "Королів" з Лос-Анджелеса.

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