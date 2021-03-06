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Канада прощается со знаменитым украинцем – отцом легендарного Уэйна Грецки

6 марта, 14:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Отец лучшего хоккеиста в истории помнил о своем происхождении

Вчера утром из-за океана пришла печальная новость: умер Уолтер Гретцки. Отец легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки, которого многие считают лучшим в истории игры, был украинцем по национальности. Это он подтверждал во время съемок фильма о хоккеистах-выходцах из нашей страны. В эти дни Канада прощается со знаменитым человеком и выдающейся личностью, ушедшем в 82 года.

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Украинский режиссер киноленты Владимир Мула на своей страничке в Facebook поделился несколькими фотографиями, рассказом о последних днях Уолтера и своими мыслями:

"В другой мир ушел не просто незаурядный Человек. Мы потеряли человека, который символизировал целую эпоху. Более того, в его жилах текла украинская кровь".

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Недавно Уолтер сломал бедра на обеих ногах, но все это время он был окружен не только заботой всех пятерых детей. В том числе – и Уэйна Гретцки. Ему приносили подарки соседи, земляки, пекли кексы и передавали плюшевые игрушки.

Теперь же, поскольку действуют жесткие ограничения из-за коронавируса, в провинции Онтарио решили попрощаться с Гретцки-старшим своеобразным способом: поставить возле своих домов клюшки и постучать ими в память о великом человеке.

Минувшей ночью перед игрой НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" – "Сент-Луис Блюз" хоккеисты обеих команд отдали дань уважения Уолтеру. Напомним, многие годы своей карьеры его сын провел именно в составе "Королей" из Лос-Анджелеса.

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