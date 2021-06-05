Канада ледве виповзла з групи, але вже в фіналі чемпіонату світу з хокею

Збірна Канади обіграла в півфіналі команду США і проведе золотий матч турніру в Ризі. Суперник північноамериканців визначиться в поєдинку Німеччини та Фінляндії

Півфінал США - Канада на чемпіонаті світу-2021 / Фото: Reuters

Збірна Канади обіграла у півфіналі команду США 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) і вийшла до фіналу чемпіонату світу з хокею в Ризі. "Кленові" дісталися до золотого матчу на ЧС в п'ятий раз за останні шість турнірів, починаючи з 2015 року. Раніше Канада вибила Росію з чемпіонату світу-2021.

За "кленових" забивали Брендон Піррі, двічі Ендрю Манджапане і Джастін Денфорт. У США відзначилися Колін Блеквелл і Олександр Хмелевськи. Суперник Канади по фіналу визначиться у другому півфінальному матчі, де зустрінуться збірні Фінляндії та Німеччини.

Нагадаємо, що на груповому етапі канадці зайняли лише четверте місце в таблиці і ледь вибралися до плей-офф. У чвертьфіналі Канада обіграла збірну Росії в овертаймі – 2:1.

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Якщо брати останні п'ять турнірів, то на чемпіонатах світу у 2015 і 2016 роках канадці ставали чемпіонами, а в 2017-м і 2019 м вигравали срібні медалі. При цьому в фіналі останнього мундіалю, який відбувся у 2019 році, Канада поступилася збірній Фінляндії.

Раніше матч Росія – Білорусь на ЧС відвідав всього один уболівальник. На матч чемпіонату світу з хокею було продано два квитки, а сам поєдинок відвідав лише один уболівальник. Цікаво, що продаж квитків стартував в день матчу.