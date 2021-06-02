Спортивні ізгої: матч Росія – Білорусь на ЧС відвідав всього один уболівальник

На матч чемпіонату світу з хокею Росія – Білорусь було продано два квитки, а сам поєдинок відвідав лише один уболівальник. Цікаво, що продаж квитків стартувала в день матчу

Матч чемпіонату світу відвідав всього один вболівальник. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

У заключному матчі групового раунду чемпіонату світу з хокею 2021 року в Ризі на льоду зійшлися збірні Росії, а точніше Олімпійська команда Росії, і Білорусі. Суперництво двох сусідніх країн мало викликати ажіотаж серед уболівальників, але в підсумку матч відвідав всього один уболівальник.

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Всього на матч Росія – Білорусь було продано два квитки, але на арену дійшов тільки один шанувальник хокею. Він живе в Ризі і вболіває за ОКР. Правда, варто відзначити, що Латвія дозволила відвідування матчів тільки з 1 червня, та й то лише місцевим жителям і іноземцям, які пройшли самоізоляцію, пише sports.ru.



Фото: Sport24

Додамо, що битви на льоду не вийшло – Росія розгромила Білорусь з рахунком 6:0 і посіла перше місце в групі, а Білорусь завершила турнір на останньому місці.

Раніше ми писали, що рекорд легендарного Олександра Мальцева побили на чемпіонаті світу з хокею. Нападаючий збірної Швейцарії Андрес Амбюль зіграв 111-й матч на світових хокейних форумах і обійшов радянського спортсмена, але став лише другим.