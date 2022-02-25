Фінський хокей знову підтримав Україну! Йокеріт відмовився грати в Росії

У клубі впевнені, що скоро буде знайдено мирне рішення, а поки що вони не збираються виступати в російському чемпіонаті

Йокеріт - за Україну! / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно збірна Фінляндії стала олімпійським чемпіоном з хокею. У фіналі фіни обіграли росіян.

Тоді у Фінляндії цю перемогу у Пекіні-2022 присвятили Україні. І ось знову фінський хокей підтримав Україну.

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Клуб Йокеріт відмовився брати участь у плей-офф Кубка Гагаріна 2022 року, який організовує Росія.

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У першому раунді Йокеріт мав грати з московським Спартаком.

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"Світ зараз переживає справді важкі часи, всі наші думки з людьми, які страждають від цієї ситуації. Ми сподіваємося, що скоро буде знайдено мирне рішення", – заявив генеральний менеджер команди Ярі Куррі.

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.