Финский хоккей снова поддержал Украину! Йокерит отказался играть в России

В клубе уверены, что скоро будет найдено мирное решение, а пока они не собираются выступать в российском чемпионате

Йокерит - за Украину! / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно сборная Финляндии стала олимпийским чемпионом по хоккею. В финале финны обыграли россиян.

Тогда в Финляндии эту победу в Пекине-2022 посвятили Украине. И вот снова финский хоккей поддержал Украину.

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Клуб Йокерит отказался принимать участие в плей-офф Кубка Гагарина 2022 года, который организовывает Россия.

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В первом раунде Йокерит должен был играть с московским Спартаком.

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"Мир сейчас переживает действительно трудные времена, все наши мысли с людьми, которые страдают от этой ситуации. Мы надеемся, что скоро будет найдено мирное решение", – заявил генеральный менеджер команды Яри Курри.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.