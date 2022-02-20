Это для тебя, Украина! Финляндия посвятила победу над Россией украинцам

В Финляндии победу над Россией в финале хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 посвятили Украине. Очень нужная поддержка для нашей страны!

Финляндия стала олимпийским чемпионом по хоккею / Фото: REUTERS

Сегодня Финляндия одержала волевую победу над Россией со счетом 2:1 и впервые в истории завоевала золотые медали Олимпиады.

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Один из финских хоккейных пабликов в Facebook посвятил победу национальной команды Украине!

"Это для тебя, Украина. Оставайся сильной", – гласит сообщение.

Напомним, после победы финские хоккеисты не сдерживали эмоций в раздевалке. Они танцевали почти голыми и обливали главного тренера шампанским.

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Финляндия впервые в истории взяла золото Олимпийских игр. До этого финны дважды проигрывали в финале и четыре раза выигрывали бронзу.

Кстати, мы писали, что россияне уже отомстили за фиаско. Финна уволили из российского клуба за гол на Олимпиаде. Хоккейный клуб Авангард из Омска отреагировал на победу сборной Финляндии над командой РОК в финале Олимпийских игр в Пекине.