Отомстили за фиаско. Финна уволили из российского клуба за гол на Олимпиаде

Хоккейный клуб Авангард из Омска отреагировал на победу сборной Финляндии над командой РОК в финале Олимпийских игр в Пекине

В России пошутили над финским хоккеистом Авангарад / Фото: Getty Images, Instagram, Коллаж: Сегодня

Сборная Финляндии впервые в истории завоевала золотые медали в хоккейном турнире. В финале финны обыграли россиян со счетом 2:1.

Первую шайбу в ворота сборной РОК забил финский игрок Вилле Покка, который выступает за российский Авангард.

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В клубе оригинально отреагировали на успехи своего хоккеиста. Пока финн празднует победу над Россией, пресс-служба российского клуба в Instagram опубликовала фото шкафчика финского хоккеиста в раздевалке, которое заклеено лентой. В центре прикрепили листок бумаги с надписью "Уволен".

"В Балашихе Вилле Покку ждет сюрприз", – говорится в сообщении клуба.

Отметим, что Финляндия впервые в истории взяла золото Олимпийских игр. До этого финны дважды проигрывали в финале и четыре раза брали бронзу.

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