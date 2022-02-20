Помстилися за фіаско. Фіна звільнили з російського клубу за гол на Олімпіаді

Хокейний клуб Авангард з Омська відреагував на перемогу збірної Фінляндії над командою РОК у фіналі Олімпійських ігор у Пекіні

У Росії пожартували над фінським хокеїстом Авангород / Фото: Getty Images, Instagram, Колаж: Сьогодні

Збірна Фінляндії вперше в історії здобула золоті медалі у хокейному турнірі. В фіналі фіни обіграли росіян із рахунком 2:1.

Першу шайбу у ворота збірної РОК забив фінський гравець Вілле Покка, який виступає за російський Авангард.

Реклама

У клубі оригінально відреагували на успіхи свого хокеїста. Поки фін святкує перемогу над Росією, прес-служба російського клубу в Instagram опублікувала фото шафи фінського хокеїста у роздягальні, яке заклеєно стрічкою. У центрі прикріпили аркуш паперу з написом "Звільнений".

"У Балашихі Віллі Покку чекає сюрприз", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що Фінляндія вперше в історії взяла золото Олімпійських ігор. До цього фіни двічі програвали у фіналі та чотири рази брали бронзу.

Реклама