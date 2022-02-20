Сходять з розуму: фіни голими танцюють у роздягальні після перемоги над Росією

Сьогодні Фінляндія вперше в історії стала олімпійським чемпіоном з хокею, тому гравці національної збірної не стримували емоцій у роздягальні

Фінські хокеїсти святкують перемогу на Олімпіаді / Фото: Колаж: Сьогодні

У фіналі Олімпіади-2022 Фінляндія обіграла російську збірну. Золоті медалі хокеїстам вручили прямо на льоду, а потім веселощі продовжилися в роздягальні.

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Найбільше запалювали Юссі Олкінуора та Франс Туохімаа. Вони станцювали практично голими, прикрившись лише спеціальним захисним поясом для паху.

У такому стилі перемогу на ЧС-1995 святкував знаменитий фінський хокеїст Юкка Таммі. Тож можна сказати, що це така національна традиція.

Також дісталося головному тренеру команди Юкка Ялонену. Коуча облили з ніг до голови шампанським. Йому довелося витиратись національним прапором, який висів у нього на спині.

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Фінляндія вперше в історії взяла золото Олімпійських ігор. До цього фіни двічі програвали у фіналі та чотири рази брали бронзу.