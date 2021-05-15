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Є перший хворий. Спаринг перед ЧС-2021 з хокею скасований через коронавірус

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 травня, 18:38
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Товариський поєдинок хокейних збірних Білорусі та Казахстану скасували через позитивний тест на COVID-19 у представника казахстанської команди
Коронавірус знайшли у збірній Казахстану. Фото ФХК
Коронавірус знайшли у збірній Казахстану. Фото ФХК

Менше тижня залишилося до старту чемпіонату світу з хокею – і є перший хворий на COVID-19 серед учасників турніру. До речі, нагороди ЧС-2021 з хокею чеканили разом з Нобелівською медаллю світу.

Товариський матч між збірними Білорусі та Казахстану не відбудеться. Зустріч повинна була пройти сьогодні. А напередодні один з представників делегації казахстанської команди здав позитивний тест на коронавірус. Повторний тест підтвердив його зараження.

Всі члени збірної Казахстану пройшли додаткове тестування, за результатами якого оргкомітет чемпіонату світу дозволив казахстанцям продовжити тренування, але заборонив проводити зустріч з білорусами.

В тренді

Чемпіонат світу пройде з 21 травня по 6 червня в Ризі. Збірна Казахстану грає в одній групі з Канадою, Фінляндією, США, Німеччиною, Латвією, Норвегією та Італією.

Раніше ми писали, що багаж збірної України з хокею втратили в аеропорту напередодні матчу з Польщею.

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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