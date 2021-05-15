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Есть первый больной. Спарринг перед ЧМ-2021 по хоккею отменен из-за коронавируса

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
15 мая, 18:38
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Товарищеский поединок хоккейных сборных Беларуси и Казахстана отменили из-за положительного теста на COVID-19 в представителя казахстанской команды
Коронавирус нашли в сборной Казахстана. Фото ФХК
Коронавирус нашли в сборной Казахстана. Фото ФХК

Меньше недели осталось до старта чемпионата мира по хоккею – и есть первый заболевший на COVID-19 среди участников турнира. Кстати, награды ЧМ-2021 по хоккею чеканили вместе с Нобелевской медалью мира.

Товарищеский матч между сборными Беларуси и Казахстана не состоится. Встреча должна была пройти сегодня. А накануне один из представителей делегации казахстанской команды сдал положительный тест на коронавирус. Повторный тест подтвердил его заражение.

Все члены сборной Казахстана прошли дополнительное тестирование, по результатам которого оргкомитет чемпионата мира позволил казахстанцам продолжить тренировки, но запретил проводить встречу с белорусами.

В тренде

Чемпионат мира пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборная Казахстана играет в одной группе с Канадой, Финляндией, США, Германией, Латвией, Норвегией и Италией.

Ранее мы писали, что багаж сборной Украины по хоккею потеряли в аэропорту накануне матча с Польшей.

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