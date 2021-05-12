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Награды ЧМ по хоккею чеканили вместе с нобелевской медалью мира

12 мая, 18:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Организаторы чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Риге, показали медали турнира, на которых изображен хоккеист на фоне ледовой площадки

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге представил дизайн медалей, которые получат победители и призеры турнира.

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На медалях изображен официальный логотип чемпионата – хоккеист на фоне ледовой площадки. По краям наград выгравировано название турнира и место его проведения. Дизайн медалей был разработан в сотрудничестве с Латвийским монетным двором, чеканку доверили монетному двору в Норвегии, где была изготовлена медаль Нобелевской премии мира.

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Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.

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