Награды ЧМ по хоккею чеканили вместе с нобелевской медалью мира

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею в Риге представил дизайн медалей, которые получат победители и призеры турнира.
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На медалях изображен официальный логотип чемпионата – хоккеист на фоне ледовой площадки. По краям наград выгравировано название турнира и место его проведения. Дизайн медалей был разработан в сотрудничестве с Латвийским монетным двором, чеканку доверили монетному двору в Норвегии, где была изготовлена медаль Нобелевской премии мира.
Чемпионат мира в Риге пройдет с 21 мая по 6 июня.
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