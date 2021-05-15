Багаж збірної України загубили в аеропорту напередодні матчу з Польщею

Перед стартом Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament в Словенії команда Вадима Шахрайчука залишилася без екіпіровки і тренувального інвентарю

Хокеїсти збірної України в аеропорту Любляни / Фото: ФХУ

Увечері 14 травня збірна України прибула в словенську Любляну для участі в турнірі Beat COVID-19 Ice Hockey Tournament. Однак після прильоту спортсменів чекав неприємний сюрприз. Багаж хокеїстів не доставили вчасно, і перед стартом змагань команда залишилася без екіпіровки і тренувального інвентаря.

Читайте також: Які ж погрози надходили голові хокею України Зубко: запис наради ФХУ і УХЛ

"Збірна України прибула в словенську Любляну, однак речей гравців, серед яких були інвентар та екіпірування – немає. Очікується, що багаж нашої національної команди повинен бути доставлений в Любляну 15 травня. З огляду на ці обставини, матч України з Польщею, який запланований 15 травня на 14:00, буде перенесений на інший час дня", – йдеться в заяві ФХУ

Сьогодні стало відомо, що команди України та Польщі зіграють сьогодні, 15 травня, але дуже пізно – о 23:30. Також суперниками "синьо-жовтих" на змаганнях у Любляні стануть Австрія, Словенія, Румунія, і Франція.

Раніше ми повідомляли, що нагороди ЧС з хокею чеканили разом з Нобелівською медаллю миру. Організатори чемпіонату світу в Ризі показали медалі турніру.

Дивіться історію українських близнюків-хоккеісток