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Нагороди ЧС з хокею чеканили разом з нобелівською медаллю світу

12 травня, 18:39

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Організатори чемпіонату світу з хокею, який пройде в Ризі, показали медалі турніру, на яких зображений хокеїст на тлі льодового майданчика

Оргкомітет чемпіонату світу з хокею в Ризі представив дизайн медалей, які отримають переможці та призери турніру.

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На медалях зображений офіційний логотип чемпіонату – хокеїст на тлі льодового майданчика. По краях нагород вигравірувано назву турніру і місце його проведення. Дизайн медалей був розроблений у співпраці з Латвійською монетним двором, карбування довірили монетному двору в Норвегії, де була виготовлена медаль Нобелівської премії миру.

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Чемпіонат світу в Ризі пройде з 21 травня по 6 червня.

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