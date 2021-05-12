Нагороди ЧС з хокею чеканили разом з нобелівською медаллю світу

Оргкомітет чемпіонату світу з хокею в Ризі представив дизайн медалей, які отримають переможці та призери турніру.
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На медалях зображений офіційний логотип чемпіонату – хокеїст на тлі льодового майданчика. По краях нагород вигравірувано назву турніру і місце його проведення. Дизайн медалей був розроблений у співпраці з Латвійською монетним двором, карбування довірили монетному двору в Норвегії, де була виготовлена медаль Нобелівської премії миру.
Чемпіонат світу в Ризі пройде з 21 травня по 6 червня.
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