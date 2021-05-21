Є перший хворий! На чемпіонаті світу з хокею знайшли коронавірус

Міжнародна федерація хокею повідомила, що один з гравців збірної Казахстану був поміщений в ізоляцію після позитивного тексту на коронавірус

Збірна Казахстану на тренуванні в Ризі

У п'ятницю, 21 травня, в Ризі стартував чемпіонат світу з хокею . І в цей день Міжнародна федерація хокею повідомила про результати тестування всіх збірних на коронавірус.

"З моменту входження всіх гравців в "бульбашку" було проведено 2750 ПЛР-тестів. Один з гравців збірної Казахстану був поміщений в ізоляцію після позитивного результату в таборі команди.

Під час турніру кожна команда буде продовжувати тестування кожні три дні" , – йдеться в заяві на офіційному сайті IIHF.

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