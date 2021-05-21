Есть первый больной! На чемпионате мира по хоккею нашли коронавирус

Международная федерация хоккея сообщила, что один из игроков сборной Казахстана был помещен в изоляцию после положительного текста на коронавирус

Сборная Казахстана на тренировке в Риге

В пятницу, 21 мая, в Риге стартовал чемпионат мира по хоккею. И в этот день Международная федерация хоккея сообщила о результатах тестирования всех сборных на коронавирус.

"С момента вхождения всех игроков в "пузырь" было проведено 2750 ПЦР-тестов. Один из игроков сборной Казахстана был помещен в изоляцию после положительного результата в лагере команды.

Во время турнира каждая команда будет продолжать тестирования каждые три дня", – говорится в заявлении на официальном сайте IIHF.

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