Смерть комуністам! Як чемпіонів світу з хокею відправили на уранові рудники

Хокеїстів збірної Чехословаччини звинуватили в антидержавній змові і посадили до в'язниці. Влада боялася, що спортсмени не повернуться додому з Лондона

Збірна Чехословаччини після перемоги на ЧС-1949

Після Другої світової війни збірна Чехословаччини з хокею вважалася однією з найсильніших у світі. Перше місце на ЧС-1947, другі на Олімпіаді-1948, чемпіони 1949 року. Перед поїздкою до Лондона на світову першість 1950 року саме чехословацькі хокеїсти були головними фаворитами турніру. Але в Британії команда так і не з'явилася.

Біда в країну прийшла в лютому 1948 року, коли внаслідок перевороту до влади в Чехословаччині дорвалися комуністи. Після чого багато відомих чехословацьких спортсменів втекли за кордон. Були серед них і хокеїсти – Ярослав Дробни, Йозеф Малечек, Зденек Марек, Олрджіх Забродський...

11 березня 1950 року збірна Чехословаччини прибула в аеропорт Праги, щоб летіти на чемпіонат світу. Однак команду не пустили на борт літака. Пояснили це тим, що англійське посольство не дало візу двом репортерам чехословацького радіо. А значить, ніхто нікуди не летить.

Але це була чиста брехня. Незважаючи на те, що журналістів включили до складу делегації в останній момент, британці відразу їм видали візи. А як тільки почався скандал, виставили копії документів на загальний огляд у будівлі свого інформаційного центру в Празі.

Хокеїсти вважали, що непорозуміння вичерпано і готувалися летіти в Лондон. Як тут почули по радіо, що Чехословаччина на світовій першості не зіграє в знак солідарності з репортерами, яким не дали візу.

У сказі від такої несправедливості майже всі хокеїсти зібралися в празькому ресторані обговорити ситуацію. Слів ніхто не підбирав, лаючи владу країни.

"У якийсь момент ми стали кричати "Смерть комунізму!" Ми були двадцятилітніми хлопчиськами, чемпіонами світу, думали, з нами нічого не можуть зробити", – згадував потім гравець збірної ЧССР Аугустин Бубнік.

Розплата за ці слова прийшла блискавично. Не встигли гравці допити своє пиво, як у ресторан увірвалася поліція. Трьох заарештували на місці, інші відбилися і втекли. Але на наступний день затримали ще сімох, а потім знайшли і колишнього воротаря збірної Богуміла Модри, якого оголосили організатором змови.

Що цікаво, Модри не пив із гравцями. Він взагалі завершив виступи в команді після того, як його не пустили в НХЛ.

Хокеїстів звинуватили в антидержавній змові і посадили до в'язниці. З чемпіонами не церемонилися – катували, морили голодом, погрожували стратою і вибивали потрібні свідчення. Гравці повинні були зізнатися, що шпигували на Захід, а після чемпіонату світу планували залишитися в Англії.

"Три доби мені не давали їжі та води, не дозволяли спати і змушували постійно ходити. Щогодини мене змушували віджиматися і присідати... У мене почали опухати ноги, з них сочилася кров", – згадував Антонін Шпатінгер.

Влада домоглася свого. Всі хокеїсти підписали зізнання. Найбільший строк отримав Богуміл Модри – 15 років. Аугустіна Бубніка засудили до 14 років, Станіслава Конопасека – до 12, Вацлава Розіняка і Володимира Кобранова – до 10, Йозеф Йірка отримав шість років, Златко Червени – три роки, Іржі Мацеліс – два роки, Антонін Шпанінгер і Пршемисл Гайни – по року, Йозеф Шток – вісім місяців. Багатьох із них відправили працювати на уранові рудники.

Так було знищено золоте покоління чехословацького хокею. Лише після смерті керівника Чехословаччини Клемента Готвальда більшість гравців були амністовані в 1955 році.

У наш час на стіні ресторану встановили меморіальну дошку в пам'ять про ті події.

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