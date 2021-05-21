ЧС-2021 з хокею: за кого вболіває Україна? Опитування

Перед стартом світової першості пропонуємо взяти участь в нашому опитуванні і вибрати команди, які ви будете підтримувати

Чемпіонат світу пройде в Латвії / Фото: AFP

У п'ятницю, 21 травня, стартує чемпіонат світу з хокею. За головний трофей ведуть боротьбу 16 команд. Фаворити у букмекерів: Канада – 3.90, Росія – 4.00, Швеція – 5.00, Фінляндія – 6.00, США – 8.50, Чехія – 9.00...

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На жаль, збірна України не виступає в топдивізіоні, але це не означає, що наші вболівальники не будуть стежити за хокейною першістю.

А яку команду ви будете підтримувати на ЧС-2021? Приймайте участь в нашому голосуванні. Вибрати можна кілька команд.

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До речі, а наскільки добре ви знаєте історію хокею? Відповіді ви отримаєте, коли пройдете наш супертест.