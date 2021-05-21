ЧМ-2021 по хоккею: за кого болеет Украина? Опрос

Перед стартом мирового первенства предлагаем принять участие в нашем опросе и выбрать команды, которые вы будете поддерживать
Чемпионат мира пройдет в Латвии / Фото: AFP
В пятницу, 21 мая, стартует чемпионат мира по хоккею. За главный трофей ведут борьбу 16 команд. Фавориты у букмекеров: Канада – 3.90, Россия – 4.00, Швеция – 5.00, Финляндия – 6.00, США – 8.50, Чехия – 9.00...
Кстати, а насколько хорошо вы знаете историю хоккея? Ответы вы получите, когда пройдете наш супертест.
Хоккейный тест
Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире.
Вбрасывание!
1/10
Первая хоккейная шайба была деревянная и...
Круглая
30
%
Квадратная
54
%
Восьмиугольная
16
%
Первые шайбы были квадратной формы.
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2/10
Что раньше использовали арбитры вместо свистка?
Колокольчик
70
%
Горн
21
%
Пистолет
9
%
В первые годы хоккея металлический свисток судьи от холода прилипал к губам и его заменили колокольчиком. Лишь потом изобрели пластмассовые свистки.
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3/10
На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция:
Авто
11
%
Самокат
30
%
Ровер
58
%
Тогда в командах на лед выходило семь хоккеистов, а ровер был сильнейшим игроком, который должен был отрабатывать и в обороне, и в атаке.
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4/10
Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею?
Лев Яшин
63
%
Йозеф Масопуст
26
%
Джордж Бест
11
%
Лев Яшин в 1953 году брал Кубок СССР в составе московского "Динамо".
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5/10
По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду...
Зрение
2
%
Обоняние
1
%
Зубы
97
%
Большинство игроков беззубые, поскольку шайба часто попадает в лицо.
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6/10
Назовите самый крупный счет в официальных турнирах
113:1
21
%
92:0
53
%
88:3
26
%
В марте 1998 года на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона сборная Южной Кореи обыграла Таиланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
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7/10
Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед...
Игрушками
42
%
Осьминогами
45
%
Яблоками
13
%
Бросать осьминогов фанаты начали в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которых тогда надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.
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8/10
Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"...
Специально проигрывали
56
%
Торговали на базаре
8
%
Взяли кредит
36
%
"Питтсбург" специально провалил регулярный чемпионат, чтобы занять последнее место и выбирать первым на драфте. Лемье с "Питтсбургом" выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.
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9/10
Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был?
"Калгари"
40
%
"Монреаль"
19
%
В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли
42
%
16 сентября 1989 года в Киеве "Калгари" обыграл "Сокол" – 5:2.
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10/10
Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в...
Пхеньяне
18
%
Мукачево
71
%
Бресте
11
%
Большинство лучших команд лучшей лиги мира играют клюшками, которые изготавливают в Украине.
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