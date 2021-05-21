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ЧМ-2021 по хоккею: за кого болеет Украина? Опрос

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
21 мая, 16:44
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Перед стартом мирового первенства предлагаем принять участие в нашем опросе и выбрать команды, которые вы будете поддерживать
Чемпионат мира пройдет в Латвии
Чемпионат мира пройдет в Латвии / Фото: AFP

В пятницу, 21 мая, стартует чемпионат мира по хоккею. За главный трофей ведут борьбу 16 команд. Фавориты у букмекеров: Канада – 3.90, Россия – 4.00, Швеция – 5.00, Финляндия – 6.00, США – 8.50, Чехия – 9.00...

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К сожалению, сборная Украины не выступает в топ-дивизионе, но это не значит, что наши болельщики не будут следить за хоккейным первенством.

А какую команду вы будете поддерживать на ЧМ-2021? Принимайте участие в нашем голосовании. Выбрать можно несколько команд.

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Кстати, а насколько хорошо вы знаете историю хоккея? Ответы вы получите, когда пройдете наш супертест.

Хоккейный тест

Проверьте насколько хорошо вы знаете самую быструю игру в мире.
Вбрасывание!
1/10

Первая хоккейная шайба была деревянная и...

Круглая
30 %
Квадратная
54 %
Восьмиугольная
16 %
Первые шайбы были квадратной формы.
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2/10

Что раньше использовали арбитры вместо свистка?

Колокольчик
70 %
Горн
21 %
Пистолет
9 %
В первые годы хоккея металлический свисток судьи от холода прилипал к губам и его заменили колокольчиком. Лишь потом изобрели пластмассовые свистки.
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3/10

На первых Олимпийских играх в командах, кроме вратаря, двух защитников и трех нападающих, была еще одна позиция:

Авто
11 %
Самокат
30 %
Ровер
58 %
Тогда в командах на лед выходило семь хоккеистов, а ровер был сильнейшим игроком, который должен был отрабатывать и в обороне, и в атаке.
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4/10

Кто из обладателей футбольного "Золотого мяча" выигрывал национальный Кубок по хоккею?

Лев Яшин
63 %
Йозеф Масопуст
26 %
Джордж Бест
11 %
Лев Яшин в 1953 году брал Кубок СССР в составе московского "Динамо".
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5/10

По статистике 68% всех профессиональных хоккеистов теряют на льду...

Зрение
2 %
Обоняние
1 %
Зубы
97 %
Большинство игроков беззубые, поскольку шайба часто попадает в лицо.
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6/10

Назовите самый крупный счет в официальных турнирах

113:1
21 %
92:0
53 %
88:3
26 %
В марте 1998 года на юниорском чемпионате Азиатско-Океанического региона сборная Южной Кореи обыграла Таиланд – 92:0 (36:0, 24:0, 32:0).
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7/10

Фанаты "Детройта" в плей-офф любят забрасывать лед...

Игрушками
42 %
Осьминогами
45 %
Яблоками
13 %
Бросать осьминогов фанаты начали в 1952 году. Восемь конечностей моллюска символизировали восемь побед, которых тогда надо было одержать в плей-офф, чтобы завоевать Кубок Стэнли.
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8/10

Чтобы в 1984 году заполучить в команду юного Марио Лемье хоккеисты "Питтсбурга"...

Специально проигрывали
56 %
Торговали на базаре
8 %
Взяли кредит
36 %
"Питтсбург" специально провалил регулярный чемпионат, чтобы занять последнее место и выбирать первым на драфте. Лемье с "Питтсбургом" выиграл два Кубка Стэнли (1991, 1992) как игрок и три (2009, 2016, 2017) как владелец.
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9/10

Действующий обладатель Кубка Стэнли приезжал в Киев на матч с "Соколом". Кто это был?

"Калгари"
40 %
"Монреаль"
19 %
В Киев никогда не приезжал победитель Кубка Стэнли
42 %
16 сентября 1989 года в Киеве "Калгари" обыграл "Сокол" – 5:2.
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10/10

Два десятка клубов НХЛ играют клюшками, которые сделаны в...

Пхеньяне
18 %
Мукачево
71 %
Бресте
11 %
Большинство лучших команд лучшей лиги мира играют клюшками, которые изготавливают в Украине.
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Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
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Заря
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44:22
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4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
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26
28:48
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Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

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