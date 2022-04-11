Вже не ховаються. Російський гонщик показав нацистське вітання на подіумі

Артем Северюхін на чемпіонаті Європи серед юніорів продемонстрував, який зараз режим у Росії

Северюхін зігує на подіумі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Португалії відбувся чемпіонат Європи з картингу серед юніорів. Під час церемонії нагородження російський гонщик Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання.

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На жаль, Міжнародна федерація автоспорту не виключила спортсменів Росії зі своїх змагань. Тому вони безкарно пропагують на весь світ фашистський путінський режим.

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У цій ситуації не промовчав відомий український гонщик Іван Пеклін.

"Поки тисячі людей помирають у моїй країні від рук російських загарбників, поки хтось каже, що спорт – поза політикою, ми можемо бачити поведінку російського гонщика на подіумі чемпіонату Європи. Я закликаю ФІА до дій", – сказав Пеклін.

Раніше ми писали, що багаторазовий чемпіон Формули-1 наляканий масовим вбивством мирних людей в Україні.